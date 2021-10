Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Al Festival del Cinema di Roma sono stati presentati in anteprima i primi due episodi della serie TV Strappare Lungo i Bordi, di Zerocalcare.

Creata, scritta e diretta dal fumettista romano, i pochi minuti della serie animata è fitta di parole, riflessioni, rimandi e citazioni, dove c’è tutto l'universo narrativo del suo suo autore. Intervistato per la promozione del nuovo trailer e del poster dello show, Zerocalcare racconta cosa lo ha spinto ad affrontare l'avventura di ideare una serie TV:

"A un certo punto mi era venuta voglia di raccontare una storia a cartoni, con un linguaggio più diretto e accessibile di quello dei miei fumetti. Ho cominciato facendo i video scemi a casa mia, e mi sono accorto che una storia raccontata in quel modo era molto più fruibile di quanto non sarebbe stata letta se fatta a fumetti. Io poi sono un maniaco del controllo, a volte nei fumetti metto i riferimenti a canzoni, note musicali, e con una serie animata certe scelte non le suggerisci ma le imponi, e controlli l'esperienza di come viene ricevuto il prodotto da tutti i sensi".

Inoltre il fumettista di Roma condivide le sue personali paure per l'uscita dello show:

"Ho il terrore che alla gente che l’ha aspettata per un sacco di tempo non piaccia. Mi devasta abbastanza questa cosa. Ma le due cose che mi rassicurano un po’ sono che: da una parte gli potrà non piacere ma non penso possano trovarla qualcosa che non viene da me. Della mia voce e del mio sentire c’è tanto, non penso ci possano trovare un tradimento. E poi Netflix ha un miliardo di altra roba! Se non ti piace ti guardi un’altra cosa!".

Il protagonista, come in tutte le opere dell’autore, sarà lo stesso Zerocalcare, e i due co-protagonisti saranno i suoi amici Sara e Secco. Zerocalcare doppierà anche tutti i personaggi, tranne l’Armadillo, l’animale che nei fumetti interpreta la sua coscienza, che avrà la voce dell’attore romano Valerio Mastandrea.

Strappare Lungo i Bordi sarà rilasciata il 17 novembre su Netflix.