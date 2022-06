Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il lancio della stagione 4 di Stranger Things ha visto l'amata serie raggiungere un numero record di spettatori, con l'ultima stagione che si è assicurata il titolo di stagione in lingua inglese più vista su Netflix.

Una delle scene più memorabili dello scorso lotto di episodi ha visto Max al centro del terrificante incubo di Vecna, e la stagione si è focalizzata in modo significativo sul personaggio di Sadie Sink - che solo di recente ha assistito alla tragica e orribile morte di suo fratello Billy. In seguito a questo cambiamento, molti fan sono preoccupati per il destino di Max, di cui l'attrice ha affermato di esserne all'oscuro.

In una recente intervista, Sink ha rivelato che non ha idea di come si svolgeranno gli eventi della quinta stagione di Stranger Things, sia per quanto riguarda Max, sia per quanto riguarda la trama in generale. La star ha condiviso che "le piace non sapere", il che le consente di essere sinceramente sorpresa quando legge le sceneggiature:

"Non lo so, mi piace non sapere dove è diretta la sua trama ed essere sorpresa quando lo leggerò, perché Max stessa non sa cosa le succederà. Non ho davvero idea cosa succederà. Quindi sarò entusiasta di leggere quegli script!".

Considerando che sono trascorsi quasi tre anni tra il debutto della terza e della quarta stagione - in parte dovuto alla pandemia - c'è da chiedersi se Stranger Things non tornerà fino al 2023. Se i fratelli Duffer stanno pianificando una stagione simile alla portata della quarta, ci vorrà sicuramente del tempo per girare.

Se dovessimo fare un'ipotesi, la fine del 2023 sembra piuttosto ambiziosa, ma ci sarebbe una piccola possibilità di puntare a quella finestra di rilascio se le riprese iniziassero presto; ma è più probabile che vedremo lo spettacolo tornare nel 2024.

Fonte: Screen Rant