Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Stranger Things è diventato uno degli spettacoli di punta di Netflix, e c'è innegabilmente molta curiosità per scoprire come la serie TV dei fratelli Duffer si concluderà. A tal proposito, a quanto pare, i creatori dello show hanno rivalutato i loro piani iniziali per il gran finale dopo l'uscita della stagione 4:

"Abbiamo riletto le sceneggiature e continuiamo a pensare: 'Va bene, va bene. Ma potrebbe essere molto meglio'. Anche il finale è un po' diverso ora. Molte idee generali sono le stesse, ma alcune cose che accadono nella storia sono molto diverse".

L’attesa quinta stagione di Stranger Things farà calare il sipario sulle spaventose vicende ambientate nella fittizia cittadina di Hawkins, e tutti i fan non vedono l’ora di poter sapere qualche dettaglio in più. Malgrado le informazioni in merito siano ancora esigue, è stato rivelato il possibile numero di episodi che comporranno il quinto arco narrativo.

Negli scorsi mesi, infatti, il profilo Twitter del team degli sceneggiatori dello show ha condiviso un post contenente una foto che ritrae una lavagna suddivisa in otto colonne, ognuna delle quali corrisponderebbe a una puntata del lotto.

Naturalmente, essendo la fase di scrittura appena agli albori, i piani potrebbero modificarsi nel corso del tempo e quindi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per avere una conferma o smentita in merito.

Fonte: Comic Book