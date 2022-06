Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Stranger Things si sta preparando a concludere una già incredibile quarta stagione, con il Volume 2 in uscita tra meno di una settimana.

I primi 7 episodi del capitolo rilasciato hanno già fatto molto discutere e speculare i fan della serie TV e di recente, durante un'intervista, Matt Duffer ha spiegato perché la nuova stagione sembra così diversa:

"Sarei pronto per qualsiasi cosa, francamente, inclusa un'atmosfera non proprio allegra mentre la stagione volge al termine. I nostri personaggi sono in uno posizione di svantaggio, sono fisicamente molto lontani. Quindi è un climax molto diverso".

Mentre la quarta stagione sta per chiudersi, Matt e Ross Duffer hanno già iniziato a parlare del quinto e ultimo capitolo di Stranger Things - rivelando di cosa parlerà.

Oltre a ciò, Matt Duffer è tornato a dare qualche informazione sullo spin-off in lavorazione:

"Il motivo per cui non abbiamo fatto nulla finora è perché non vuoi realizzarlo per le ragioni sbagliate, abbiamo pensato: 'È qualcosa che vorremmo fare indipendentemente dal fatto che sia correlato a Stranger Things?'. Ed è così, anche se togliessimo il titolo di Stranger Things, ne sono entusiasta. Sarà diverso da ciò che tutti si aspettano, incluso Netflix".

Il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

