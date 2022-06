Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

In prossimità del debutto degli ultimi episodi della sua quarta stagione, Stranger Things si sta avvicinando alla fine del suo viaggio, ma non del franchise.

Mentre i fratelli Duffer hanno già dichiarato che la stagione 5 sarà l'ultima, nel corso degli anni hanno anche parlato di alcune idee per uno spin-off - di cui però nessuno è a conoscenza, nemmeno Netflix.

In una recente intervista i Duffer hanno parlato del nuovo progetto, dicendo che lo stanno attualmente sviluppando "in parallelo" alla quinta stagione della serie madre, con l'intenzione di "iniziare ad approfondirlo" una volta terminati i lavori agli effetti visivi per il Volume 2 del quarto capitolo, che debutterà il 1° luglio. Parlando dell'inedito prodotto, Matt Duffer ha affermato che è importante per loro assicurarsi di fare uno spin-off solo se c'è qualcosa da raccontare:

"Il motivo per cui non abbiamo fatto nulla finora è perché non vuoi realizzarlo per le ragioni sbagliate, abbiamo pensato: 'È qualcosa che vorremmo fare indipendentemente dal fatto che sia correlato a Stranger Things?'. Ed è così, anche se togliessimo il titolo di Stranger Things, ne sono entusiasta. Sarà diverso da ciò che tutti si aspettano, incluso Netflix".

I creatori dello show hanno continuato dicendo che sono rimasti molto colpiti dal fatto che Finn Wolfhard abbia indovinato i loro piani per lo spin-off: "Penso che il ragazzo diventerà un regista".

Non è stato ancora svelato nessun dettaglio sullo spin-off al di fuori del suo sviluppo effettivamente pianificato.

Fonte: Screen Rant