Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 luglio 2023

Mancano pochi giorni al debutto di Strange Planet su Apple TV+.

Basata sull'omonima graphic novel bestseller del New York Times di Nathan W. Pyle, la serie animata per adulti è co-creata dal vincitore dell'Emmy Dan Harmon (Rick and Morty) e il vincitore del premio Oscar Alex Bulkley (BoJack Horseman), ed è prodotta da Apple Studios e ShadowMachine.

La sinossi recita:

“Strange Planet – Uno strano mondo è uno sguardo esilarante e acuto su un mondo lontano non molto diverso dal nostro. In un bizzarro universo colorato di rosa e viola pastello, dei simpatici esseri blu esplorano l’assurdità delle tradizioni umane quotidiane”.

Nel cast vocale sono presenti Tunde Adebimpe, Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, Danny Pudi (Community) e Hannah Einbinder (Hacks).

I 10 episodi verranno trasmessi settimanalmente dal 9 agosto al 27 settembre su Apple TV+.

Fonte: Comic Book