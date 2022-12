Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

STARZ ha ufficialmente cancellato Step Up dopo un solo lotto di episodi.

Prodotto da Lionsgate TV, le prime due stagioni dello spettacolo sono state pubblicate su YouTube.

Basato sul franchise cinematografico STEP UP che ha dato il via a un fenomeno culturale, questa serie TV si concentra su diversi giovani ballerini ambiziosi in una scuola di arti performative contemporanee ad Atlanta. Le prime due stagioni hanno come protagonisti il cantante e produttore Ne-Yo, la defunta Naya Rivera e Faizon Love.

Fonte: Variety