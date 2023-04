Station 19 avrà una 7ª Stagione! ABC ha rinnovato la Serie TV

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Pioggia di rinnovi in casa ABC: dopo aver infatti recentemente deciso di confermare The Rookie e The Good Doctor per un ulteriore ciclo di episodi, giunge la lieta notizia che anche i vigili della caserma di Seattle continueranno a rispondere alle chiamate di emergenza e a offrire soccorso ancora per un po’ di tempo.

La rete televisiva ha infatti comunicato di aver prorogato lo spin-off di Grey’s Anatomy, Station 19, per una settima stagione, durante la quale taglierà l’importante traguardo del 100° episodio.

Insieme a questo gradito annuncio, il network ha inoltre dichiarato che Zoanne Clack e Peter Paige (The Fosters) subentreranno in veste di showrunner e produttori esecutivi, dopo la decisione di Krista Vernoff di dimettersi dal suo ruolo sia per il sopracitato show che la serie madre.

In attesa di conoscere le prossime imprese che si troveranno a affrontare gli intrepidi pompieri, vi ricordiamo che le puntate dell’attuale stagione vengono rilasciate sul servizio di streaming Disney+.

Fonte: Deadline