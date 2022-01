Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La serie TV statunitense Station 19, creata da Stacy McKee sul network ABC, è stata rinnovata per una sesta stagione.

Lo spettacolo, secondo spin-off di Grey's Anatomy, è stato rinnovato qualche ora dopo che la serie madre, guidata da Ellen Pompeo, ha annunciato un diciannovesimo capitolo.

Station 19 si concentra sulla vita dei vigili del fuoco della Caserma 19 di Seattle. Il backdoor pilot è stato trasmesso il 1º marzo 2018 come tredicesimo episodio della quattordicesima stagione della serie madre. L'episodio introduce il personaggio principale della serie TV Andrea Andy Herrera, interpretata da Jaina Lee Ortiz.

La quinta stagione dello show, attualmente in onda negli USA e a disposizione in Italia sulla piattaforma Disney+ con il primo episodio, ha avuto un impatto di spettatori notevole, aumentando il seguito dei fan.

Krista Vernoff, showrunner della serie TV, ha voluto esprimere il suo entusiasmo sul rinnovo:

"Ritengo che sia un privilegio raccontare le storie dei nostri eroici primi soccorritori, che nel nostro show e nella vita reale mettono la loro vita in pericolo ogni giorno per tenerci tutti al sicuro. Sono così grata a Disney e ABC per il rinnovo anticipato della sesta stagione dello show. Questo è un tributo all'incredibile lavoro del nostro talentuoso cast, troupe, sceneggiatori e team creativo, nonché alla dedizione dei nostri fan che si sintonizzano ogni settimana".

Fonte: Variety