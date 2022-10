Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

STARZ ha recentemente annunciato che il suo servizio streaming internazionale STARZPLAY sarà rinominato LIONSGATE+ in 35 Paesi, con un cambio di look e di logo.

Il nuovo marchio è stato lanciato nella maggior parte dei Paesi in cui è presente STARZ.

"Abbiamo riconosciuto in anticipo il potenziale del mercato OTT mondiale, e negli ultimi anni abbiamo costruito un incredibile servizio di streaming globale che è diventato meta per il pubblico in cerca di una programmazione premium e audace", ha affermato Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ. "Operare sotto LIONSGATE+ a livello internazionale porta un'identità distinta e differenziata in un mercato internazionale sempre più affollato, e si basa sul valore del marchio Lionsgate che la nostra vasta ricerca ha dimostrato essere forte in tutto il mondo. Anche con la separazione tra STARZ e l'attività dello studio Lionsgate, il marchio Lionsgate continuerà a essere prezioso per il successo della nostra piattaforma internazionale".

"Il nostro impegno nel fornire storie audaci e accuratamente selezionate in cui ci spingiamo oltre i confini e sfidiamo le aspettative rimane lo stesso", ha poi continuato Superna Kalle, Presidente, International Networks per STARZ. "Abbiamo costruito solide relazioni con i nostri spettatori e non vediamo l'ora di continuare a fornire loro una narrazione premium con marchio LIONSGATE+".

Gli abbonati LIONSGATE+ hanno accesso a una vasta libreria di contenuti esclusivi, come serie originali in anteprima mondiale in contemporanea con gli Stati Uniti - come ad esempio Gaslit, Le Relazioni Pericolose e tutte le serie TV ambientate nell'universo del franchise di successo Power. LIONSGATE+ ospita anche serie originali in lingua spagnola, come Señorita 89, El Refugio ed Express, e offre alcuni degli spettacoli in prima visione più ricercate, come The Great e Gangs of London, oltre a una vasta collezione di film in continua espansione.