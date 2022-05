Gaslit: in arrivo in Italia su STARZPLAY il Finale della Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Manca ormai meno di un mese alla conclusione di Gaslit, serie TV con un cast stellato che vede la presenza - tra le altre - di Julia Roberts. L'ultimo episodio dello show sarà infatti disponibile sulla piattaforma di streaming italiana STARZPLAY il 12 giugno.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie STARZ "è una visione moderna dello scandalo Watergate che si concentra sulle storie dei personaggi meno noti dello scandalo, ma non per questo meno coinvolti nella caduta del 37° presidente americano - dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, ai fanatici squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera orribile impresa".

"Gaslit è un inedito racconto del Watergate con al centro Martha Mitchell, un'improbabile informatrice, la prima persona a sventare l'intero scandalo e che alla fine diventa oggetto di una feroce campagna diffamatoria da parte della Casa Bianca attuata in parte dal suo amato marito, il procuratore generale John Mitchell. Introduciamo anche John Dean, un avvocato amministrativo di successo trascinato nell'insabbiamento emesso sotto i riflettori insieme alla sua aspra e furba moglie Mo", racconta Robbie Pickering, creatore, produttore esecutivo e showrunner della serie TV. “L'obiettivo nella realizzazione di questo progetto è sempre stato quello di mostrare l'umanità di questo argomento, il che ha prodotto una storia molto più ricca e facilmente riconoscibile rispetto ai normali drammi politici maschili sul periodo storico. Non vedo l'ora che gli spettatori vedano la straordinaria interpretazione di questo fantastico gruppo, guidato da Julia Roberts, che danno vita a questa avvincente storia di matrimonio, amore, tradimento e, in definitiva, speranza".

Il cast vede, oltre a Julia Roberts nel ruolo di Martha Mitchell, Sean Penn come John Mitchell, Betty Gilpin come Mo Dean, Dan Stevens come John Dean, Darby Camp nel ruolo di Marty Mitchell e Chris Bauer nei panni di James McCord.

Tra le prossima uscite italiane di STARZPLAY ricordiamo anche la seconda stagione di P-Valley, disponibile dal prossimo 3 luglio.