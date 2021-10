Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Joel McHale è un comico, un attore, un doppiatore, un produttore televisivo e uno sceneggiatore statunitense (quest'anno cinquantenne) con un ottimo numero di apparizioni televisive e cinematografiche. Nel 2012 per esempio, è Rex in Ted e dal 2009 al 2015 è protagonista della sitcom Community.

Fino ad ora, McHale è apparso in cinque episodi delle prime due stagioni di Stargirl e adesso è stato annunciato che brillerà più intensamente che mai nella prossima stagione della serie TV statunitense, prevista per l'anno venturo, nella quale avrà un ruolo regolare.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso attore, ospite del talkshow The Ellen DeGeneres durante il quale ha detto così:

"Sono molto felice di far parte di questa serie TV, quindi grazie a Geoff Johns per averla creata".

Il personaggio interpretato da Joel McHale è quello di Sylvester Pemberton aka Starman colui che ha gettato le basi per lo scontro tra la Justice Society of America e l'Injustice Society of America.

Starman farà la sua sesta apparizione nel prossimo episodio della serie TV - questo martedì - tramite un flashback in cui racconterà di come la JSA abbia sofferto per sconfiggere Eclipso (Nick Tarabay).

Fonte: Deadline