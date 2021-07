Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Tra poco meno di un mese verrà rilasciata la seconda stagione della serie TV DC Stargirl: vedremo l’arrivo del terrificante villain Eclipso e la presentazione di Jade, figlia dell’originale Lanterna Verde Alan Scott.

I fan della DC aspettano con ansia di vedere il crossover con l’Arrowverse, che avverrà grazie alla presenza, nella nuova stagione, della star di The Flash John Wesley Shipp nei panni di Jay Garrick. Shipp sarà guest star nel nono episodio, e interpreterà Jay, il Flash della Golden Age, membro della Justice Society of America della Terra-2.

Stando alle parole del creatore della serie Geoff Johns, questo crossover potrebbe aprire alla possibilità di altri crossover nel futuro:

“Sono cresciuto guardando The Flash, era uno dei miei supereroi preferiti, sono rimasto impressionato da John Wesley Shipp nel ruolo di The Flash, e ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Quando ha iniziato ad interpretare Jay Garrick e noi abbiamo introdotto la nostra versione della Justice Society della Terra-2 come nel fumetto, la nostra Terra era separata da quella degli altri show; ma avere John nei panni di Jay Garrick in Stargirl, connette il nostro universo direttamente con gli altri, mostrando così che siamo parte di un universo più grande. E questo apre all'opportunità di interazioni tra molti personaggi. E speriamo di riuscire a farli incontrare in un modo affine allo stile di Stargirl”.

Anche Shipp è molto emozionato per il suo ruolo nello show, e non vede l’ora che i fan possano vedere la nuova stagione:

“Fantastico. Fantastico. Devo dirvelo, mi è piaciuto tantissimo lavorare con quel cast ad Atlanta. Le persone devono guardare questa serie TV. Debutterà il 10 agosto. In questo momento, c’è molta energia, e intensità, ed eccitazione attorno a questo show. Tutti sono completamente coinvolti. Vogliamo davvero che vada tutto per il meglio. Geoff Johns è stato sul set per tutto il tempo in cui ci sono stato io. Il nostro meraviglioso regista. La possibilità di lavorare con Luke Wilson, con Lou Ferrigno Jr., di creare la JSA, mi sono ritrovato nella mia stessa storia. Sapete cosa intendo? Ve lo dico, per quanto sono eccitato che le persone vedano il finale di The Flash, lo sono altrettanto perché le persone… non aspettino il mio episodio, perché tutti sanno che sarò nel nono episodio. Cominciate a guardare il primo episodio di Stargirl il 10 agosto”.

Fonte: Comic Book