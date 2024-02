Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 febbraio 2024

L'universo di Star Wars è destinato a espandersi ancora una volta con l'arrivo di The Acolyte su Disney+, ed è probabile che arrivi quest'estate. Mentre una data di uscita specifica per la serie TV rimane ancora segreta, la notizia di una premiere dell’estate 2024 promette ai fan un emozionante viaggio indietro verso una galassia molto, molto lontana.

Lo spettacolo esplorerà l'era 50 anni prima della Minaccia Fantasma, durante l'apice dell'Alta Repubblica, quando i Jedi erano al loro apice e si credeva che i Sith fossero estinti. Questo periodo, descritto dal creatore Leslye Headland come il Rinascimento o l'Età dell'Illuminismo della sequenza temporale di Star Wars, solleva domande intriganti sulle circostanze che portano agli eventi de La Minaccia Fantasma:

"Stiamo dando uno sguardo alle cose politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di tempo di cui non sappiamo molto. Le mie domande mentre guardavo La Minaccia Fantasma erano sempre: 'Bene, come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati al punto in cui un signore Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?'".

La serie promette una nuova prospettiva sulla saga di Star Wars, con Jedi in uniformi dorate e bianche che simboleggiano la loro percepita invulnerabilità ai conflitti durante questo periodo. Con un cast impressionante che include Amandla Stenberg, Lee Jung-jae e Manny Jacinto, The Acolyte è pronto a offrire uno sguardo unico alle forze che plasmano la galassia nel periodo precedente alla nota narrativa di Star Wars.

The Acolyte è una delle due serie di Star Wars che dovrebbero arrivare su Disney+ quest'anno, insieme a Skeleton Crew con Jude Law.

Fonte: Comic Book