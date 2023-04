Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Buone nuove giungono in rete in merito alla Galassia lontana lontana: mentre il pubblico ha recentemente salutato le avvincenti avventure dell’ex Clone Force 99, con la pubblicazione su Disney+ dell’epilogo del secondo arco narrativo di Star Trek: The Bad Batch, è da poco stata rivelata un’informazione in merito a un altro progetto seriale dedicato all’universo nato dalla mente di George Lucas.

Lo scorso anno è stata annunciata Star Wars: Skeleton Crew, un progetto che vedrà Jude Law nei panni del protagonista e che narrerà di un gruppo di bambini smarriti che tenteranno in tutti i modi di ritrovare la strada di casa.

Jon Watts, regista della trilogia cinematografica dedicata a Spider-Man con Tom Holland, è l’ideatore della serie TV, e “I Daniels” (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), conosciuti per aver scritto e diretto Everything Everywhere All At Once, si siederanno dietro la macchina da presa per occuparsi di un episodio.

Stando a un recente rumor, pare che ad affiancare i due premi Oscar sarà David Lowery, la cui ultima fatica - la pellicola originale Disney+, Peter Pan & Wendy - verrà presto pubblicata sul catalogo del servizio streaming.

In attesa di una conferma e di ulteriori aggiornamenti in merito a questo progetto, vi ricordiamo che al momento la data d’uscita è programmata per quest’anno.

Fonte: Comic Book