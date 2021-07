Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

La casa di produzione cinematografica statunitense Lucasfilm ha molti progetti in arrivo, tra cui la serie TV Star Wars: Andor, che sarà un prequel del film Rogue One: A Star Wars Story.

Questo significa che ci saranno dei personaggi dell'universo di Star Wars che potrebbero esser presenti nella serie TV. Uno di questi è certamente il protagonista Diego Luna (Narcos: Mexico), che tornerà ad interpretare il suo personaggio Cassian Andor. Altro grande ritorno sarà quello di Ewan McGregor che avrà un ruolo ricorrente nella serie TV come Obi- Wan Kenobi. Inoltre i fan sperano che altri personaggi di Rogue One, in particolare K-2SO, facciano la loro comparsa.

Recentemente sono state pubblicate nuove foto dal set di Cleveleys in cui l'attore Duncan Pow affianca Diego Luna. L'attore scozzese ha interpretato il sergente Ruescott Melshi nel film Rogue One. Componente delle forze speciali dell'Alleanza Ribelle, Melshi, nel 0 BBY, è un comandante veterano, nonché intimo amico del capitano dell’Intelligence Ribelle, Cassian Andor. Il sergente si mette in prima persona alla guida dell’operazione di estrazione di Jyn Erso sul pianeta Wobani e successivamente aiuta Cassian a formare la squadra (Rogue One) incaricata di prelevare i piani della Morte Nera dagli archivi di Scarif. Il ruolo del sergente Melshi e del suo team è decisivo nell'esito della battaglia.

Aparentemente a pessoa vista no vídeo de Andor com Diego na praia era o ator Duncan Pow que interpretou o sargento Ruescott Melshi em Rogue One. pic.twitter.com/gZC0T4mwkd — Nação Star Wars (@nacaostarwars) June 4, 2021

Non esiste ancora una sinossi ufficiale, ma sappiamo che la serie TV racconterà la storia delle origini di Cassian Andor, partendo anche dall'infanzia. L'idea sembrerebbe quella di raccontare la storia del pilota, fino a quando non finisce per unirsi ai ranghi dei Ribelli, legandosi così alla squadra di Rogue One.

Star Wars: Andor sarà una delle novità dell'universo di Star Wars che arriverà il prossimo anno su Disney+.

Fonte: Comic Book