Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il nuovo trailer di Andor offre ai fan la possibilità di godere un primo assaggio della prossima serie TV di Star Wars.

Nello specifico, la clip rivela che il leggendario leader delle Guerre dei Cloni e ribelle incallito, Saw Gerrera (Forest Whitaker), sarà uno dei personaggi presenti che provengono da Rogue One, insieme a Cassian Andor (Diego Luna).

Grande stratega ma assolutamente imprevedibile, Saw era in disaccordo con i pensieri della Ribellione, poiché guidato dalla sua sete di manipolazione per i raggiungere i propri scopi. Nel film Rogue One, Bail Organa e Mon Mothma lo consideravano un pericoloso estremista e anche in Star Wars: The Clone Wars, era dipinto allo stesso modo. Nonostante questo, Saw ha buone intenzioni. Vuole vedere la galassia libera dall'Impero e dalla sua tirannia, malgrado i suoi metodi complessi.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

In passato Gerrera si allenò sotto la visione di Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano e il Capitano Rex durante le Guerre dei Cloni per affinare le sue abilità di combattimento e la consapevolezza tattica. Dopo la fine delle Guerre dei Cloni, l'Impero lo considerò una minaccia e diede l'ordine di eliminarlo, ma riuscì a sfuggire.

Lo spettacolo potrebbe svelare la storia di Saw Gerrera prima che apparisse in Rogue One, mostrando anche un possibile coinvolgimento con Cassian e Luthen (Stellan Skarsgard) in una pericolosa missione di infiltrazione nell'Impero.

Andor sarà disponibile su Disney+ dal 21 settembre con i primi tre episodi.

Fonte: CBR