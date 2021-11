Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 minuti fa

Durante una chiamata tra Disney e i suoi investitori, sono trapelate alcune notizie sui contenuti protagonisti del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 della Disney - compreso da ottobre 2021 a ottobre 2022 - periodo in cui saranno presentati prodotti dei Marvel Studios, Lucasfilm e Walt Disney Studios.

Quindi, mentre i fan aspettano il debutto di The Book of Boba Fett e della terza stagione di The Mandalorian alla fine di quest'anno e all'inizio del 2022, la Disney chiuderà il 2022 con Star Wars: Andor, rilasciandolo presumibilmente tra luglio e settembre 2022.

Nell'universo di Lucasfilm, la storia del personaggio Cassian Andor è tragica. Come rivela a Jyn Erso nel fim Rogue One, la sua lotta contro l'Impero è durata tutta la vita. Entrò per la prima volta in conflitto con la macchina da guerra di Palpatine durante le Guerre dei Cloni all'età di sei anni, quando l'Impero era ancora chiamato Repubblica Galattica. Nel corso del film le sue azioni dipingono l'immagine di un uomo che combatte per raggiungere la pace ad ogni costo. Con tutti questi spunti la serie TV ha il potenziale per arricchire ulteriormente uno dei personaggi più avvincenti della Galassia.

Lo show, descritto come "a metà tra un thriller e una spy story", esplorerà le missioni audaci per ridare speranza alla galassia nella morsa di un impero spietato, approfondendo gli anni formativi di Andor nella Ribellione prima appunto degli eventi di Rogue One.

Parlando dello spettacolo, la star Diego Luna ha affermato:

“Vedrete sicuramente delle facce familiari. Posso parlare di questo progetto liberamente, perché non posso rovinare il finale, se avete già visto Rogue One. Non importa cosa dico, non posso rovinare il finale”.

