Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La star di Star Trek: Strange New Worlds Rebecca Romijn ha recentemente parlato del ritorno del capitano James T. Kirk in televisione. La show, annunciato nel 2020 come spinoff di Star Trek: Discovery, è l'ultimo capitolo del franchise, rilanciato dallo scrittore-produttore Alex Kurtzman.

In una intervista Romijn ha accennato a un ritorno emotivo per Kirk nella seconda stagione. Senza rivelare molto, l'attrice ha condiviso che mentre stava girando un episodio della seconda stagione è rimasta profondamente commossa da un momento che ha coinvolto Kirk:

"È molto eccitante. Stiamo effettivamente girando un episodio in questo momento e l'ultima cosa che accade in quell'episodio... Voglio dire, a volte capita di leggere qualcosa sul copione e di scoppiare a piangere. Quel qualcosa coinvolge Jim Kirk...".

Il nuovo spettacolo segue le vicende del capitano Christopher Pike (Anson Mount) e l'equipaggio della USS Enterprise cinque anni prima di Star Trek: The Original Series. Sebbene la prima stagione includa molti personaggi della serie originale come Spock (Ethan Peck), Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), l'infermiera Christine Chapel (Jess Bush), così come Numero Uno (Romijn) e il dottor M'Benga (Babs Olusanmokun), Kirk non ha ancora fatto la sua comparsa. Lo scorso marzo infatti è stato scelto Paul Wesley, star di The Vampire Diaries, per il ruolo di James T. Kirk per la seconda stagione.

Attraverso due serie televisive, e dieci film in totale, Kirk è stato un personaggio fondamentale nell'universo di Star Trek e della fantascienza in generale. Ci si aspetterebbe che il personaggio venga presentato con il peso emotivo e la cura necessaria per un personaggio di questo calibro. Tuttavia, resta da vedere cosa potrebbe aver fatto piangere Romijn durante la lettura della sceneggiatura dell'episodio.

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds è tutt'ora in corso.

Fonte: Screen Rant