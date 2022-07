Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Secondo il co-creatore di Star Trek: Strange New Worlds Akiva Goldsman la prima stagione della serie TV di Paramount+ è stata un sogno che si è avverato, un'idea nata molti anni fa.

Il premio Oscar Goldsman ha diretto e scritto la sceneggiatura del primo episodio, intitolato Strange New Worlds. Inoltre, lo sceneggiatore newyorkese, ha co-creato Star Trek: Picard, che ha recentemente concluso la sua seconda stagione. La terza e ultima stagione di Star Trek: Picard riunirà il cast principale di Star Trek: The Next Generation per un'ultima avventura.

In una recente intervista, Goldsman, ha commentato la prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds, sottolineando i riferimenti a Star Trek nel finale di stagione:

"A causa della sequenza temporale, nonché della sua struttura narrativa, siamo stati spinti a creare un legame con l'originale del franchise. Ci siamo identificati molti con la serie madre e questo è normale per portare avanti la trama".

Il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) vive la sua versione di Balance of Terror nel finale della prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds, che è notevolmente diverso da quello che il capitano James T. Kirk (William Shatner) ha vissuto nella serie originale. Nel finale di Star Trek: Strange New Worlds, una versione futura di Pike mostra cosa accadrà se cambia il Capitano cambierà il suo destino.

Fonte: Screen Rant