Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Lo showrunner della terza stagione di Star Trek: Picard, Terry Matalas, durante un podcast ha affermato che il cast di Star Trek: The Next Generation è stato fondamentale per capire dove sarebbero stati i loro personaggi nella nuova ambientazione, e ha cercato il loro contributo per creare i nuovi archi narrativi:

"Non volevo fare nulla che anche loro non volessero fare. Tutti loro hanno tantissime cose da fare. Quando li incontriamo scopriamo dove si trovano ora. Volevo che fossero felici e che ci dessero degli input. Hanno convissuto con questi personaggi, vanno alle convention e conoscono le storie che contano per queste persone".

La considerazione che Matalas dà alle idee del cast originale dimostra la sua comprensione dell'impatto personale che il franchise di Star Trek ha sui suoi fan. Mentre alcuni membri del cast hanno ripreso i ruoli in varie altre serie TV del franchise, il loro film finale, Star Trek: Nemesis, ha deluso molti fan di Star Trek: The Next Generation che volevano vedere i personaggi ricevere un adeguato saluto. Ed è proprio questo ciò che vuole fare lo showrunner con la terza stagione di Star Trek: Picard.

L'ultima stagione vedrà il ritorno del cast originale, composto da LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden e Marina Sirtis, i quali riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di LaForge, Worf, Riker, Dr. Crusher e Troi. Anche Brent Spiner tornerà ma non nei panni di Data. La seconda stagione ha visto il ritorno di Wil Wheaton nei panni di Wesley Crusher, ma non si hanno ancora notizie di un suo possibile ritorno nella prossima stagione.

È ancora un'incognita anche la storia della terza e ultima stagione di Star Trek: Picard, così come la data di debutto ufficiale.

Fonte: Screen Rant