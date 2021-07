Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 giugno 2021

Star Trek: Prodigy, il nuovo prodotto interamente animato in CGI e legato all’amato franchise fantascientifico, è pronto a fare il suo debutto entro la fine dell’anno sul servizio streaming di Paramount+.

In attesa di conoscere la data d’uscita ufficiale, sono da poco trapelate online una carrellata di immagini, che da un lato offrono uno sguardo ad alcuni dei personaggi principali e dall’altro mostrano una serie di luoghi e pianeti dall’aspetto estremamente evocativo, e che, con ogni probabilità saranno le tappe del lungo viaggio.

Rivolto ad un pubblico giovanile, lo show segue le vicende di un gruppo eterogeneo di alieni adolescenti mentre cercano di collaborare insieme, navigando per la galassia su di una astronave abbandonata dalla flotta stellare.

Nel corso delle loro avventure saranno aiutati da uno ologramma per l’addestramento d’emergenza, che ha l’aspetto di Kathryn Janeway, protagonista della serie Star Trek: Voyager.

Il cast di doppiatori vede la presenza di Rylee Alazraqui, Brett Gray, Angus Imrie, Jason Mantzoukas (Big Mouth), Ella Purnell (Maleficent) e Dee Bradley Baker (American Dad), mentre Kate Mulgrew (Orange is The New Black) ritornerà per prestare la voce al celebre capitano della USS Voyager.

Fonte: Comic Book