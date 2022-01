Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver precedentemente reso omaggio a molti dei personaggi più amati di Star Trek, l'ultimo episodio di Star Trek: Prodigy, andato in onda lo scorso 20 gennaio, ha reso omaggio a un classico episodio della serie originale.

L'ottavo episodio, intitolato Time Amok, è un chiaro riferimento all'iconico primo episodio della seconda stagione della serie originale, intitolato Amok Time. Diretto da Joseph Pevney e scritto da Theodore Sturgeon, l'episodio andò in onda per la prima volta il 15 settembre 1967. Si tratta di uno degli episodi più iconici poiché ha introdotto per la prima volta il classico saluto Vulcaniano e ci ha fatto conoscere il pon farr, un aspetto della loro fisiologia per la quale devono accoppiarsi ogni sette anni o morire.

L'episodio della serie originale era incentrato su Spock, che iniziava a sentire gli effetti del pon farr e quindi l'Enterprise lo portò su Vulcano in modo da potersi unire con T'Pring. Un momento memorabile dell'episodio è poi il combattimento di gladiatori tra Spock e il capitano Kirk. Per far capire quanto iconico sia stato l'episodio, la trama è stata presa in prestito anche da Futurama per farne una parodia.

L'omaggio di Star Trek: Prodigy rimane comunque solo nel titolo. L'episodio della serie animata infatti si concentra sull'aspetto temporale. L'equipaggio della USS Protostar è suddiviso in cinque frattali temporali separati che si muovono a velocità diverse. Con l'aiuto dell'ologramma Janeway devono lavorare insieme attraverso queste fratture in tempo per riparare la guida della loro nave e riunirle in un'unica linea temporale.

Star Trek: Prodigy, animata in computer grafica, è la prima serie di Star Trek rivolta a un pubblico più giovane. Segue un equipaggio di giovani alieni che imparano a lavorare insieme mentre esplorano la galassia, alla ricerca di un futuro migliore. Sebbene sappiano poco della Flotta Stellare e meno della nave che hanno requisito, le loro avventure li avvicinano sempre di più al raggiungimento degli ideali che la Federazione rappresenta.

Fonte: Comic Book