Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Durante lo Star Trek Day, Paramount+ ha annunciato che la seconda parte della prima stagione di Star Trek: Prodigy tornerà presto con i nuovi episodi.

Star Trek: Picard non sarà la sola a riportare sul piccolo schermo i personaggi dell'amata The Next Generation, infatti nel nuovo capitolo della serie animata Billy Campbell riprenderà il ruolo di Thadiun Okona, un Capitano malizioso e costantemente in fuga dai problemi causati dalle sue stesse tattiche, interpretato in un episodio del 1988. Il capitano scoprirà il giovane e impressionabile equipaggio della USS Protostar, scoprendo ben presto le complessità che dovrà affrontare.

Campbell si unisce ai componenti del cast vocale ricorrente precedentemente annunciati Daveed Diggs (Comandante Tysess), Jameela Jamil (Guardiamarina Asencia), Jason Alexander (Dottor Noum) e Robert Beltran (Capitano Chakotay).

Secondo la sinossi ufficiale, “Mentre l'equipaggio speranzoso si dirige verso la Flotta Stellare, i loro sogni vengono minacciati quando scoprono che la USS Protostar custodisce un'arma progettata per eliminare la Federazione Unita dei Pianeti. Il Vice Ammiraglio Janeway desidera scoprire cosa è successo al suo ex Primo Ufficiale Chakotay scomparso. Con queste due navi in rotta di collisione, il destino del Quadrante Alpha è in bilico”.



Fonte: Comic Book