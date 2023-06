Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Star Trek: Prodigy, che ha segnato il ritorno dell'universo di Star Trek nel mondo dell'animazione dopo decenni, è stata cancellata da Paramount+ e presto verrà completamente rimossa dal suo catalogo.

La serie animata è una di quelle che - insieme a The Game, Grease: Rise of the Pink Ladies e Queen of the Universe - verranno gradualmente ritirate dalla piattaforma di streaming:

"Le serie Paramount+, Grease: Rise of the Pink Ladies, Star Trek: Prodigy, Queen of the Universe e The Game hanno terminato le loro corse su Paramount+ e non faranno ritorno sulla piattaforma", ha dichiarato un portavoce di Paramount+. "Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al nostro talentuoso cast e troupe, ai nostri partner di produzione per la loro dedizione e passione. Auguriamo loro il meglio per i loro futuri impegni".

Il cast vocale comprende Ella Purnell (Gwyn), John Nobile (il Divinatore), Kate Mulgrew (vice ammiraglio Janeway), Ronny Cox (Edward Jellico), Brett Gray (Dal), Rylee Alazraqui (Rok-Tahk), Angus Imrie (Zero), Jason Mantzoukas (Jankom Pog), Dee Bradley Baker (Murf) e Jimmi Simpson (Drednok).

Fonte: Comic Book