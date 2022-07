Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I fan dell’universo creato da Gene Roddenberry sono ancora nel pieno dell’eccitazione derivata dall’atteso panel tenutosi recentemente al Comic-Con di San Diego, che si è premunito di appagare la loro insaziabile fame con una serie di succulente anticipazioni e annunci.

Fra un video anteprima dell’imminente terza stagione di Star Trek: Lower Decks e l’inattesa notizia di un futuro crossover fra due show del franchise, spazio non poteva che essere dato a quello che sarà l’ultimo arco narrativo delle avventure dell’ex Capitano Jean-Luc Picard.

Dopo aver infatti mostrato il teaser trailer, sono stati rivelati alcuni dettagli in merito ai prossimi episodi di Star Trek: Picard.

Come annunciato da tempo, la terza stagione vedrà il protagonista (Patrick Stewart) riunirsi al suo impareggiabile e vecchio equipaggio, con il quale, a bordo della USS Enterprise, ha viaggiato per tutta la galassia esplorando pianeti sconosciuti e non, ed entrando in contatto con innumerevoli e variegate civiltà.

Naturalmente non poteva non essere presente anche l’iconica astronave sopracitata, ma pare che non sarà l’unica a fare il suo ritorno, in quanto è prevista l’apparizione di altre Enterprise.

"There's more than one Enterprise" in #StarTrekPicard season 3. "We do return to the original Enterprise." #SDCC pic.twitter.com/g4uV653Lm2 — Screen Rant (@screenrant) July 23, 2022

Sicuramente la notizia scuoterà le menti del pubblico, portandoli già a formulare numerose teorie, poiché nel corso dei vari show sono state mostrate tantissime versioni del celebre veicolo spaziale, comandate da altrettanti capitani.

Per saperne di più, non resta che attendere - probabilmente con maggior hype di prima - il debutto della terza stagione, previsto per il prossimo anno.

Fonte: Screen Rant