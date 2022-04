Star Trek: Picard 3 - Grandi Ritorni dal Cast di The Next Generation

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La Paramount ha rilasciato un annuncio che conferma la tanto attesa riunione dei personaggi di Star Trek: The Next Generation nella terza e ultima stagione di Star Trek: Picard. Patrick Stewart sarà affiancato sullo schermo da Jonathan Frakes (Will Riker), LeVar Burton (Geordi La Forge), Brent Spiner (Data), Michael Dorn (Worf) Marina Sirtis (Deanna Troi) e Gates McFadden (Dott. Beverly Crusher).

Mentre alcuni membri dello show sono già apparsi in Star Trek: Picard, questa sarà la prima volta che torneranno tutti insieme in questo tipo di evento nell'universo.

Ecco l'annuncio completo alla stampa della Paramount:

"5 aprile 2022. In onore del First Contact Day, Paramount+ ha rivelato oggi che LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner reciteranno al fianco di Stewart nella terza stagione della serie originale di successo Star Trek: Picard. La terza stagione sarà il capitolo conclusivo della saga".

Queste invece le parole di Terry Matalas, showrunner e produttore esecutivo della terza stagione:

"Ricordo di aver visto la premiere di Star Trek: The Next Generation quasi 34 anni fa con mio padre come se fosse ieri. È stata la scintilla che ha acceso il mio amore per la fantascienza. Quindi, è molto appropriato che la storia di Jean-Luc Picard finisca onorando l'inizio, con i suoi più cari e fedeli amici della USS Enterprise. Sarebbe un eufemismo dire che dare a questi personaggi un adeguato saluto è un onore. L'intero team di Star Trek: Picard e io non vediamo l'ora che i fan vivano questa avventura finale nella terza stagione".

Come mostrato nel film Star Trek: Primo Contatto, il 5 aprile 2063 è il giorno in cui gli umani entrano per la prima volta in contatto con i Vulcaniani, segnando un momento cruciale di esplorazione e accettazione nella storia di Star Trek. Dal debutto del film, i fan di Star Trek di tutto il mondo celebrano ogni anno il 5 aprile il Primo Contatto.

La seconda stagione di Star Trek: Picard è ancora in corso, con un nuovo episodio ogni venerdì su Prime Video.

Fonte: Comic Book