Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Lo showrunner di Star Trek: Picard Terry Matalas ha anticipato che il coinvolgimento di Riker sarà molto marcato nella terza e ultima stagione dello show. Jonathan Frakes, che ha interpretato William Riker in Star Trek: The Next Generation e nei quattro film sequel, comparirà di nuovo nello show e con lui anche i vecchi membri dell'equipaggio di TNG.

Nel corso degli anni Jonathan Frakes è stato impegnato su più livelli nel franchise creato da Roddenberry: ha diretto alcuni episodi di Star Trek: Discovery, è tornato anche in Star Trek: Picard durante la prima stagione, sia come attore che come regista ed è stato persino in Star Trek: Lower Decks, nella quale ha prestato la voce alla sua versione animata, al comando della USS Titan.

Riker è al centro della campagna di marketing per l'arrivo della terza stagione di Star Trek: Picard. Ciò ha portato a chiedere a Matalas fino a che punto si spinge il coinvolgimento di Riker:

"Picard è in primo piano e al centro di tutto, ma Riker e Beverly sono subito sotto di lui. Se sei un fan di Riker la terza stagione sarà come il giorno di Natale".

Il ruolo di Frakes nell'ultima stagione sarà anche dietro la macchina da presa. Dirigerà infatti il terzo e quarto episodio. Questa stagione è un'opportunità per concludere adeguatamente non solo la storia di Picard, ma anche il resto della troupe.

La terza e ultima stagione di Star Trek: Picard debutterà il 16 febbraio 2023 su Paramount+.

Fonte: Screen Rant