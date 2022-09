Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La tanto attesa terza stagione di Star Trek: Picard ha finalmente una data di uscita su Paramount+: gli ultimi dieci episodi della serie TV arriveranno su Paramount+ il 16 febbraio - e presumibilmente su Prime Video nei giorni successivi.

Come annunciato da tempo, la terza stagione vedrà il protagonista (Patrick Stewart) riunirsi al suo impareggiabile e vecchio equipaggio, con il quale, a bordo della USS Enterprise, ha viaggiato per tutta la galassia esplorando pianeti sconosciuti e non, ed entrando in contatto con innumerevoli e variegate civiltà.

Naturalmente non poteva non essere presente anche l’iconica astronave, ma pare che non sarà l’unica a fare il suo ritorno, in quanto è prevista l’apparizione di altre Enterprise.

Recentemente sono stati inoltre condivisi i poster dei personaggi Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), Worf (Michale Dorn), Geordi La Forge (LeVar Burton), Will Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) e Beverly Crusher (Gates McFadden). A loro si uniscono i personaggi di Star Trek: Picard Sette di Nove (Jeri Ryan) e Raffi Musiker (Michelle Hurd).

Fonte: Collider