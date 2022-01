Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Patrick Stewart conferma che la terza stagione di Star Trek: Picard, ora in produzione, sarà l'ultima per la serie Paramount+.

Dato che avrebbe presentato il trionfale ritorno di Stewart nei panni del suo personaggio di Star Trek: The Next Generation, Jean-Luc Picard, è stato sicuramente uno dei progetti legati al franchise più attesi di recente. Ha debuttato con recensioni generalmente positive e ha dato una prima stagione che ha ridefinito il personaggio in nuovi modi.

I fan stanno ora contando alla rovescia per il debutto della seconda stagione di Star Trek: Picard, tardata a causa della pandemia. Gli episodi in arrivo troveranno Jean-Luc e il suo equipaggio alle prese con una realtà distrutta, apparentemente causata dal nemico di Picard, Q (John de Lancie). Per riparare il loro presente, dovranno viaggiare nel passato, permettendo così a Picard di riunirsi con la sua vecchia amica Guinan (Whoopi Goldberg).

A confermare la fine dello show è stato lo stesso Patrick Stewart insieme al produttore esecutivo Akiva Goldsman. Secondo le loro parole, i piani sono sempre stati questi, e che la conclusione della serie è "imminente".

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà rilasciata su Paramount+ il 3 marzo.

Fonte: Screen Rant