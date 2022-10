Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo la recente pubblicazione del teaser trailer della quinta stagione di Star Trek: Discovery, i fan dell’universo creato da Gene Roddenberry possono esultare nuovamente grazie a nuovi aggiornamenti in merito a un'altra serie TV del franchise.

Durante il Comic-Con di New York è stato infatti rilasciato un nuovo promo dedicato all’atteso terzo e conclusivo arco narrativo di Star Trek: Picard, che fra l’apparizione dei vecchi compagni di plancia di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), ha saputo infiammare gli animi del pubblico con l’inaspettata presenza di alcuni storici villain.

Oltre infatti a presentare un nuovo antagonista, Vadic, il misterioso Capitano alieno che verrà interpretato da Amanda Plummer (Ratched), il video si conclude con alcune sequenze interamente dedicate al Professor James Moriarty e Lore, a cui torneranno a prestare rispettivamente il volto Daniel Davis (il maggiordomo Niles de La Tata) e Brent Spiner.

Per chi non ricordasse i personaggi, il primo - apparso in due episodi di Star Trek: The Next Generation Elementare, Caro Data e La Nave in Bottiglia - altro non era che una personificazione della celebre nemesi di Sherlock Holmes creata dal ponte ologrammi, mentre il secondo è il malvagio fratello gemello di Data.

In aggiunta a tutti questi succulenti dettagli è stato inoltre annunciato il nome di altre due new entry del cast: Mica Burton e Ashlei Sharpe Chestnut, che ricopriranno il ruolo delle figlie di Geordi La Forge (LeVar Burton), il guardiamarina Alandra e il timoniere della USS Titans Sidney.

Non resta quindi che attendere il prossimo 16 febbraio per poter assistere a quello che si preannuncia come un entusiasmante ultimo capitolo della serie.

Fonte: Variety