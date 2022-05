Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante la terza e conclusiva stagione di Star Trek: Picard vedrà la presenza di un gran numero di personaggi provenienti dalla storica Star Tre: The Next Generation, dopo la recente uscita di scena di Alison Pill, sembra che lo show dovrà fare a meno di altri membri del cast.

É stato infatti comunicato che Santiago Cabrera, Isa Briones ed Evan Evagora non parteciperanno ai prossimi episodi.

Se la notizia dell’assenza dell’interprete di Cristobal Rios non arriva certo inaspettata - in quanto il personaggio è rimasto nel 21° secolo mentre il resto del gruppo è tornato nel 25° - più spiazzanti potrebbero risultare gli annunci degli altri due attori, che hanno rivelato la notizia tramite i loro canali di Instagram.

Briones, che ha ricoperto il ruolo dell’androide Soji Asha durante la prima annata e del clone Kore Soong nella successiva, ha infatti pubblicato sui social un post in cui ringrazia per l’esperienza e si congeda ufficialmente dal primo personaggio da lei interpretato.

Per quanto invece riguarda Evagora, il suo Elnor, come ricorderanno i fan, era deceduto nei primissimi episodi della seconda stagione, per poi scoprire nel finale che era invece sopravvissuto. Nonostante questo, l’attore ha confermato il suo addio alla serie, esprimendo la propria gratitudine per tutti i ricordi e i momenti passati.

Non resta a questo punto che attendere l'epilogo della storia, che, malgrado questi tristi annunci, vedrà invece il ritorno di Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Fonte: Comic Book