Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Mentre la seconda stagione sta ormai volgendo al termine, giungono nuove e tristi informazioni in merito al prossimo ciclo di episodi di Star Trek: Picard: è stato infatti comunicato che Alison Pill (Loro) non parteciperà al conclusivo arco narrativo delle vicende dell’ex capitano dell’Enterprise.

“So che la terza stagione segnerà l’epilogo” - ha così dichiarato l’interprete della ricercatrice Agnes Jurati - “Non ne ho fatto parte, quindi non ho modo di fare alcun tipo di spoiler a riguardo. La guarderò insieme a tutti gli altri”.

La serie quindi perderà uno dei suoi personaggi principali, ma il pubblico potrà sicuramente tirarsi su di morale, sapendo che Jeri Ryan (Bosch) e Michelle Hurd (Blindspot), che ricoprono il ruolo rispettivamente di Sette di Nove e dell’ex ufficiale della Flotta Stellare Raffi Musiker, hanno già confermato la propria partecipazione.

Senza contare che, per i fan del franchise di vecchia data, è stato da tempo annunciato il ritorno di numerosi volti noti di Star Trek: the Next Generation.

Nell’attesa quindi dei prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che l’episodio finale della seconda stagione dello show è atteso per il 5 maggio sulla CBS, giungendo invece in Italia il giorno successivo sulla piattaforma di Prime Video.

Fonte: Comic Book