Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la recente notizia dei grandi ritorni dal cast di The Next Generation per la terza e ultima stagione di Star Trek: Picard, la seconda stagione si avvia alla sua fine con il decimo e conclusivo episodio in uscita giovedì 5 maggio.

Il nono episodio della seconda stagione ha rivelato come mai Sette di Nove non si è mai unita alla Flotta Spaziale, ma lo show non ha ancora finito con lei. Infatti, nelle scorse ore l'attrice Jeri Ryan ha confermato che, tra i tanti ritorni, anche Sette ci sarà:

"Sì, rivedrete ancora Sette di Nove, posso confermarlo. Penso che i fan non resteranno delusi. La stagione è enorme ed è davvero un degno commiato a tutti quei personaggi".

Nel frattempo, anche Michelle Hurd ha confermato la presenza di Raffi Musiker nella terza stagione dello show:

"Quando ho ottenuto il ruolo e ho scoperto che avrei lavorato con Sir Patrick Stewart ero euforica. Nella prima stagione ho lavorato molto con lui e con Santiago Cabrera, in questa stagione ho lavorato di più con Jeri e non vi dirò con chi lavorerò nella prossima, ma sento di essere l'attrice più fortunata e viziata. Sarò per sempre grata per Raffi, per Star Trek e per questa incredibile esperienza".

Le prime due stagioni di Star Trek: Picard sono disponibili su Amazon Prime Video.

Fonte: Comic Book