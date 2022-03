Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A un passo dal debutto della seconda stagione di Star Trek: Picard, Paramount+ ha condiviso le immagini dei personaggi principali che vedremo nel prossimo lotto di episodi: Patrick Stewart nel suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, e i co-protagonisti Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones e Santiago Cabrera. C'è anche Brent Spiner, che interpreta un nuovo personaggio dopo aver chiuso il capitolo su Data la scorsa stagione, Whoopi Goldberg nei panni di Guinan e John de Lancie nei panni di Q.

In una recente intervista, Stewart ha lasciato intendere che Jean-Luc potrebbe essere in vena di romanticismo nella seconda stagione di Star Trek: Picard:

"Beh, quello che mi viene subito in mente è una storia d'amore di natura e qualità molto diversa da quella che sarebbe potuta essere in Star Trek: The Next Generation, nella quale ho avuto in realtà soltanto un susseguirsi di appuntamenti. Questo aspetto si è sviluppato molto di più nella seconda stagione".

Il co-creatore di Star Trek: Picard, Akiva Goldsman, afferma che questa nuova stagione è tutta incentrata sulla redenzione:

"Penso che la prima stagione sia stata la resurrezione, e questa potrebbe essere la redenzione. Penso che stiamo andando più in profondità, stiamo andando indietro sia nel tempo che nello spirito. Sarà è uno sguardo dentro e uno sguardo indietro".

La nuova stagione di Star Trek: Picard debutterà su Paramount+ il 3 marzo. In attesa del debutto, ecco tutte le informazioni note sul prossimo capitolo!

