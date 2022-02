Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Jean-Luc Picard potrebbe essere pronto per una storia d'amore nella seconda stagione di Star Trek: Picard. Convincere Stewart a tornare nell'universo di Star Trek non è stato un compito facile. L'attore ha chiarito ai creatori dello show che non aveva alcun interesse a ripetere le performance o le trame di Star Trek: The Next Generation.

In una recente intervista gli è stato chiesto cosa farà nei panni di Jean-Luc nella prossima stagione:

"Beh, quello che mi viene subito in mente è una storia d'amore di natura e qualità molto diversa da quella che sarebbe potuta essere in Star Trek: The Next Generation, nella quale ho avuto in realtà soltanto un susseguirsi di appuntamenti. Questo aspetto si è sviluppato molto di più nella seconda stagione".

Durante Star Trek: The Next Generation e i film che seguirono, Picard ha avuto alcuni intrecci romantici. C'è sempre stata una tensione romantica tra lui e la dottoressa Beverly Crusher ma per vari motivi i due non si sono mai messi insieme, a meno che non si consideri la serie di romanzi. Ha poi incontrato l'archeologa Vash e infine, in Star Trek: L'insurrezione, si innamorò di Anij, la leader dei Ba'ku, ma queste relazioni non hanno mai trasceso la natura episodica.

Naturalmente questo pone la domanda su chi potrebbe essere interessato Picard nella prossima stagione. La maggior parte degli altri personaggi principali di Star Trek: Picard hanno già fatto coppia: Raffi e Sette hanno iniziato una relazione alla fine della prima stagione, la dottoressa Agnes Jurati e Cristobal Rios hanno iniziato nel mezzo della stagione, non senza complicazioni. Soji è significativamente più giovane di Picard, vedendolo quasi come un nonno e la Romulana che lavora nella tenuta Picard, Laris, che tornerà nella nuova stagione, è sposata. Forse tornerà qualcuno del passato di Picard, come la dottoressa Crusher. Sappiamo che la seconda stagione tratterà dei viaggi nel tempo e del passato di Jean-Luc, quindi potrebbe tornare una sua vecchia fiamma.

La seconda stagione di Star Trek: Picard debutterà il 3 marzo su Paramount+.

Fonte: Comic Book