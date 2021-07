Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 09 giugno 2021

Prosegue il viaggio dell’astronave USS Cerritos e dei quattro guardiamarina dei “ponti inferiori”: le prossime avventure di Star Trek: Lower Decks sono infatti in procinto di debuttare su Paramount+, ma chi ha tempo non perda tempo, e la produzione è pronta nuovamente rimettersi all’opera.

Come precedentemente annunciato, ancor prima del debutto della seconda stagione, la serie d’animazione ha ricevuto il semaforo verde per un’ulteriore annata, e recentemente Tawny Newsome, voce di Beckett Mariner, ha confermato l’inizio dei lavori sui nuovi episodi.

L’attrice ha infatti pubblicato sul suo account di Instagram un post contenente una foto, che la ritrae in cabina di registrazione durante la seduta di doppiaggio, accompagnata da un messaggio che recita semplicemente “stagione tre”.

Lo show, dalla vena comica e irriverente, segue le missioni della USS Cerritos, una delle navi spaziali di minor importanza della Flotta Stellare, impiegata in compiti di secondaria importanza.

Protagonisti non sono i membri della plancia di comando, ma bensì alcuni ufficiali dei ranghi inferiori: Beckett Mariner, Brad Boimler, Samanthan Rutherford e D’Vana Tendi.

Oltre a Newsome, il cast vocale vede la presenza di Jack Quaid (Hughie di The Boys), Noël Wells (Master of None) ed Eugene Cordero, mentre l’ideatore è Mike McMahan (Rick e Morty).

La seconda stagione verrà rilasciata sul servizio streaming il prossimo 12 agosto.

Fonte: Comic Book