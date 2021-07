Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 minuti fa

Manca ormai un mese per la premiere della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks, che debutterà su Paramount+. Il servizio di streaming festeggia quindi rilasciando un nuovo teaser di 15 secondi per la stagione inedita, che mostra il guardiamarina Mariner (Tawny Newsome) e Boimler (Jack Quaid) nelle loro uniformi della Flotta Stellare, e sembra che stiano trasportando delle statuette a forma di Data. Questi oggetti sono creati a immagine di Data per onorarlo dopo la sua morte in Star Trek: Nemesis? Lo scopriremo quando la serie tornerà sul piccolo schermo l'11 agosto.

L'ultima volta che il pubblico ha visto Boimler aveva abbandonato la nave, lasciando la USS Cerritos e Mariner per assumere un nuovo incarico sotto il capitano William Riker a bordo della USS Titan. In un'intervista rilasciata a maggio, Quaid ha raccontato di come Boimler si stia godendo la sua nuova posizione:

"Non so quanto posso dire. Abbiamo rilasciato un teaser trailer un mese fa o qualcosa del genere, e in esso potete vedere Boimler mentre è sulla Titan e ha tutto ciò che vuole, ma è molto spaventato. Quindi è come se volesse dirci di stare un po' attenti a ciò che si desidera. Quindi vedremo come se la caverà, non posso dire altro".

Fonte: Comic Book