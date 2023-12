Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 07 dicembre 2023

In concomitanza col rilascio dell'ultimo episodio della prima stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di Squid Game: La Sfida per un secondo capitolo.

I concorrenti del reality show competono nei vari giochi visti in Squid Game per avere la possibilità di vincere un sostanzioso premio in denaro. Nonostante abbia dovuto affrontare alcune difficili sfide dietro le quinte, il gigante dello streaming è riuscito a trasformare con successo la serie TV coreana in un franchise in espansione.

Brandon Riegg, vicepresidente della sezione serie nonfiction di Netflix, ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovo dello spettacolo:

"Non c'era alcun dubbio sulla nostra decisione di dare il via libera alla seconda stagione di Squid Game: La Sfida, lo spettacolo senza sceneggiatura più ambizioso che abbiamo presentato su Netflix. Siamo così entusiasti di continuare il franchise di Squid Game con il nostro team in Corea e i produttori di Studio Lambert e The Garden per questa epica competizione".

Netflix ha inoltre annunciato che i casting per la nuova stagione di Squid Game: La Sfida sono ora aperti.

Fonte: Comic Book