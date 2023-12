Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 26 novembre 2023

Squid Game: La Sfida si trova sotto il mirino legale a causa delle difficoltà fisiche subite dai partecipanti durante le riprese. Un rinomato studio legale britannico, Express Solicitors, specializzato in lesioni personali, ha emesso un comunicato stampa riguardante la loro intenzione di richiedere un risarcimento a Netflix. Si afferma che Studio Lambert, co-produttore del reality show, abbia già ricevuto lettere di reclamo. I concorrenti lamentano di essersi infortunati durante le riprese, riportando danni ai nervi e ipotermia causati dalle condizioni lavorative.

Il gigante dello streaming ha già fornito una risposta a questi reclami:

"Nessun procedimento legale è stato ancora avviato da alcun partecipante di Squid Game: La Sfida. Prendiamo molto seriamente il benessere dei nostri concorrenti".

Tuttavia, l'assenza di cause legali attuali non esclude la possibilità che queste possano essere intentate in futuro. Alcuni concorrenti hanno descritto la prova Un, Due, Tre, Stella come eccessivamente rigida: secondo quanto riferito, infatti, il primo step è stato piuttosto problematico, con alcuni "disturbi lievi" causati dal freddo. Un incidente ha visto un partecipante scontrarsi contro un muro, per essere poi curato da un medico presente sul set. Un giocatore eliminato ha raccontato:

"Alcune persone non riuscivano a muovere i piedi a causa del freddo. Si sentivano richieste d'aiuto e il team di produzione interveniva. Siamo stati fermi per 30 minuti tra una ripresa e l'altra".

Netflix, di tutta risposta, ha dichiarato: "Ci teniamo alla salute e alla sicurezza del cast e della troupe e abbiamo implementato tutte le misure di sicurezza appropriate. Anche se le temperature sul set erano molto basse - e i partecipanti erano preparati a questo - qualsiasi affermazione di lesioni gravi non è accurata".

Daniel Slade, CEO di Express Solicitors, ha commentato: "I concorrenti credevano di partecipare a un'attività divertente e non si aspettavano di subire tali lesioni. Ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di aver trascorso del tempo in posizioni dolorose a basse temperature".

Fonte: Comic Book