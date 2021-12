Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il creatore e regista coreano di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato per la prima volta di essere in trattative con Netflix per realizzare una terza stagione della serie TV dei record.

Dopo esser arrivato l'atteso rinnovo per una seconda stagione e aver raggiunto il primo posto nel colosso dello streaming in oltre 90 Paesi, battendo anche la regina del piccolo schermo, la serie TV Bridgerton, la produzione dello show game non ha intenzione di chiudere il cerchio.

La serie TV distopica che ha raccontato le sfide mortali in cui si cimentano delle persone disperate nella speranza di vincere un enorme premio in denaro potrebbe quindi andare anche oltre la seconda stagione.

Il regista Dong-hyuk ha così dichiarato:

"Sono in trattative con Netflix per la seconda e la terza stagione. Arriveremo presto a una conclusione. C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci sia scelta".

La risposta di Netflix è arrivata puntuale per placare gli animi dei fan:

"È vero che stiamo discutendo di diverse possibilità per Squid Game, inclusa la produzione di una terza stagione, ma nulla è stato ancora deciso".

Prima di fare l'annuncio, il regista aveva anticipato alcune potenziali nuove trame da esplorare nei prossimi episodi. Una di queste riguarda il personaggio Front Man (Lee Byung-hun), il boss mascherato che gestisce il torneo mortale e che potrebbe essere al centro di una prossima stagione.

L'intera prima stagione di Squid Game è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: TVLine