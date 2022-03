Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo che Squid Game è diventato un fenomeno per Netflix, il gigante dello streaming non ha potuto negare a Hwang Dong-hyuk una seconda stagione.

Dong-hyuk, creatore della serie TV, ha recentemente svelato qualche anticipazione sul prossimo capitolo:

"Ci saranno altre grandi partite, questo è tutto quello che posso dire. Sto ancora facendo il brainstorming e raccogliendo le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scriverla".

Gli spettatori si sono chiesti se ci saranno dei flashback, se i personaggi della prima stagione sono spariti per sempre e se, in qualche modo, possiamo aspettarci di vedere alcuni membri del cast di Squid Game tornare:

"No, perché la maggior parte di loro è morta", ha affermato Hwang con una risata. "Ma cercherò qualche modo per riportarli alla seconda stagione".

Indicando HoYeon Jung, volto di Kang Sae-byeok (067) nella prima stagione, ha affermato: "Diciamo che forse ha una sorella gemella". HoYeon quindi ride e dice: “Potrei cambiare il colore dei miei capelli. O usiamo la chirurgia plastica".

