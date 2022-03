Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver fatto il suo debutto lo scorso anno, la serie coreana Squid Game ha continuato a battere ogni tipo di record, e i fan sono stati in trepidante attesa di notizie sulla seconda stagione - già confermata dalla piattaforma.

Il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha detto che sta già iniziando a lavorare sulla seconda stagione, ma non l'ha ancora scritta. Le idee sono ancora tutte nella sua testa: "È qui. Non su un foglio, è qui", ha spiegato il creatore, indicando la sua testa. Ha continuato dicendo che ci sono molti segreti che vengono mantenuti sulla nuova stagione, ma ha confermato che il personaggio di Lee Jung-jae tornerà per fare qualcosa di grandioso per il mondo che lo circonda. "Tutto è segreto. Non posso dire nulla. Ma tornerà e farà qualcosa per il mondo".

#SquidGame creator Hwang Dong-hyuk teases Season 2 of the global sensation.



"It's here," he says pointing to his brain. "Not on the page." https://t.co/YlAM9sXfmR pic.twitter.com/KmmjOJpeUq — Variety (@Variety) March 13, 2022

Oltre a un ritorno al gioco, che è stato anticipato nei momenti finali del finale di stagione di Squid Game, il secondo capitolo presenterà anche un ruolo più importante per il malvagio Front Man:

"Non sto parlando della stagione 2 in un contesto ufficiale, ma nella prima stagione Gi-hun è un personaggio la cui umanità viene mostrata o smascherata in determinate situazioni. In altre parole, la sua umanità viene mostrata in modo molto passivo. Ma penso che nella seconda stagione, ciò che ha imparato dalle partite e dalla sua esperienza nella prima stagione, saranno tutti utilizzati in modo più modo attivo. E allo stesso tempo, come per il Front Man (Lee Byung-hun) che è stato il primo vincitore ed è diventato un Front Man, è come Darth Vader. Alcuni finiscono per diventare Jedi e altri diventano Darth Vader, giusto? Penso che forse Gi-hun vivrà un certo punto critico in cui anche lui verrà messo alla prova".

Fonte: Comic Book