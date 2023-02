Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 febbraio 2023

Dopo aver narrato le eroiche gesta di Spartacus, la rete televisiva STARZ è ora pronta a trasportare nuovamente il proprio pubblico nella Roma antica per narrare una nuova e altrettanto sanguinosa storia.

Il network infatti pare abbia messo in cantiere un progetto che fungerà da sequel per l’amata serie con protagonista il sopracitato schiavo ribelle, e a fungere da showrunner e produttore esecutivo sarà proprio il co-ideatore dello show originale Steven S. DeKnight (fra gli sceneggiatori di Buffy l’Ammazzavampiri).

“È davvero un grande onore essere invitato a tornare nel mondo di Spartacus e ricevere il prorompente supporto creativo dei miei colleghi di STARZ e Lionsgate”, ha affermato lo stesso DeKnight. “Insieme stiamo creando qualcosa di veramente unico e particolare per il prossimo capitolo di questa storia epica”.

“È passato più di un decennio da quando Spartacus ha deliziato il pubblico internazionale, e siamo entusiasti di reinventare ed espandere questo dramma avvincente e ricco di azione per i nostri attuali spettatori”, ha poi dichiarato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale per STARZ. “La serie madre ha profondamente colpito i fan, che sono ora ansiosi per il suo ritorno, e non vediamo l'ora di lavorare con Steven su questo elettrizzante prossimo progetto”.

Stando ai pochi dettagli al momento forniti, la serie TV sarà ambientata dopo la sconfitta di Spartacus, ponendo l’attenzione su un ulteriore racconto ricco di tradimenti, inganni e violenza che si svolgerà sotto l'ombra minacciosa di Roma.

Fonte: Variety