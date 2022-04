Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La commedia di Freeform Single Drunk Female con Sofia Black D'Elia e Ally Sheedy è stata rinnovata per la seconda stagione.

"Sono entusiasta di riportare Single Drunk Female per una seconda stagione", ha dichiarato il presidente di Freeform Tara Duncan in una dichiarazione. “Jenni Konner, Simone Finch e Daisy Gardner hanno creato una serie che ha colpito in modo sincero e autentico. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per Sam mentre continua il suo viaggio per diventare la versione migliore di sé nella seconda stagione".

La serie è incentrata su Sam Fink (D'Elia), un'alcolizzata ventenne che, "dopo una gogna pubblica in un'azienda di comunicazione di New York, è costretta a cogliere l'unica possibilità che ha per smaltire la sbornia ed evitare il carcere: tornare a vivere con la madre autoritaria, Carol. Di ritorno a Greater Boston, Samantha intraprende un percorso per cercare di superare il suo lato peggiore e capire il suo lato migliore", secondo la sinossi ufficiale.

Non si conoscono ancora i dettagli sull'inizio della produzione dei nuovi episodi.

Fonte: TVLine