Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

La prima stagione di Silo si è conclusa da pochi giorni in maniera eccezionale, rivelando un finale di grande impatto e lasciando la protagonista Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) in una situazione complessa:

"Non è uno shock, sapevo che sarebbe arrivato quel finale. Si trattava più che altro di capire come avrebbero organizzato la scena e come l’avremmo girata. Come reagisce Juliette a ciò che vede? Non credo che lei capisca quello che vede. Il fatto che queste persone siano state rinchiuse sotto terra per 200 anni, senza avere scelta, a guardare il cielo e l’orizzonte...c’è così tanto in questo, si tratta di capire quale sia la verità. A volte penso: 'Cosa succederà tra 50 anni quando ci guarderemo indietro e penseremo a come abbiamo fatto a essere così stupidi e a credere a tutto?'. Credo pienamente nel mettere in discussione tutto".

L'attrice ha concluso rivelando la sua passione per questo progetto e per le persone che lavorano al suo fianco:

"Ho letto tutti e 3 i libri di Hug Howey e non dirò altro. Ho tutte e 10 le sceneggiature per la prossima stagione. Mi piace lavorare con il team e mi diverto. Graham Yost è uno showrunner fantastico, è magico quello che sta facendo con l'adattamento dei romanzi. Mi ha condotto in questa trama fantastica, è fenomenale, è il mentore più di livello che abbia mai avuto in una produzione".

Adattamento dell'omonima saga di fantascienza post-apocalittica Hug Howey, la serie TV è creata da Graham Yost (Justified) e ha iniziato il suo viaggio nel 2011 con l'introduzione del racconto Wool e della graphic novel, inserendo successivamente i due racconti Shift e Dust.

Silo - già rinnovato per una seconda stagione - è disponibile in streaming su Apple TV+.

Fonte: Collider