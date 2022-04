Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il servizio streaming di Apple TV+ ha ufficialmente ordinato Shrinking, una comedy composta da 10 episodi, che vedrà nei panni del protagonista, nonché come sceneggiatore e produttore esecutivo, Jason Segel (Marshall Eriksen di How I Met Your Mother).

Lo show segue le vicende di un terapeuta in lutto (Segel) che, infrangendo le regole imposte dal proprio ruolo, inizia a dire ai suoi assistiti quel che pensa esattamente.

Ignorando quindi la sua formazione e la sua etica, si ritroverà a causare enormi e drastici cambiamenti nella vita delle persone, compresa la sua.

La produzione, dopo numerose trattative, è riuscita ad arricchire il cast di un nome davvero altisonante, avendo raggiunto un accordo per la partecipazione di Harrison Ford, nel suo primo ruolo di spessore in ambito televisivo.

La star darà il volto al dottor Phil Rhodes, uno strizzacervelli schietto, pioniere della terapia cognitivo-comportamentale, pratica che lo ha portato negli anni a raggiungere il successo, che condivide con i suoi due giovani protetti, Jimmy e Gaby.

Estremamente indipendente, a Phil è stato recentemente diagnosticato il morbo di Parkinson, fatto che lo costringerà a uscire dalla sua comfort zone e ad affrontare amici invadenti, la famiglia da cui si era allontanato e la sua stessa eredità.

Fonte: Deadline