Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Shining Vale, l'imminente commedia horror di Starz con Courteney Cox e Greg Kinnear, sarà presentato in anteprima domenica 6 marzo 2022.

Descritto come una commedia in parte familiare, in parte un classico omaggio horror, la serie TV vede Courteney Cox e Greg Kinnear nei panni di Pat e Terry Phelps, una coppia sposata che si trasferisce a Shining Vale, nel Connecticut, nel tentativo di salvare la loro relazione. Dopo essersi trasferiti in una vecchia villa vittoriana - il luogo di molteplici omicidi - Pat inizia a percepire qualcosa che non va.

“Convinta di essere depressa o posseduta – si scopre che i sintomi sono esattamente gli stessi – è anche l'unica che vede lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi: Rosemary, una casalinga degli anni '50 che potrebbe o meno provare a prendere il sopravvento del corpo di Pat”, racconta la sinossi. "Ognuno ha i suoi demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali".

Il cast di Shining Vale include anche Gus Birney e Dylan Gage nei panni dei figli adolescenti di Pat e Terry, Merrin Dungey, Mira Sorvino e Judith Light.

Fonte: TVLine