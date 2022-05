Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

STARZ ha rinnovato Shining Vale per un secondo capitolo: la commedia horror tornerà con altri otto episodi.

La serie TV è interpretata da Courtney Cox, Greg Kinnear, Mira Sorvino, Gus Birney, Merrin Dungey e Dylan Gage, e la prima stagione comprendeva nel cast anche Judith Light e Sherilyn Fenn.

"Shining Vale è allo stesso tempo malvagiamente divertente e un bellissimo ritratto tridimensionale del matrimonio, della genitorialità e della maternità", ha affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ. "Siamo entusiasti di offrire agli spettatori un'altra stagione di questa miscela di horror e commedia".

Nella prima stagione, Pat (Cox) e Terry Phelps (Kinnear) incassano i risparmi di una vita e si trasferiscono da un angusto appartamento di Brooklyn a una vecchia villa vittoriana nel Connecticut, come ultimo disperato tentativo di salvare il loro matrimonio dopo la torrida relazione di Pat con il loro tuttofare. Nel frattempo, Gaynor (Birney) e Jake (Gage) vivono la ribellione e la rabbia tipica dell'adolescenza. L'acquisto di una casa enorme costruita 200 anni fa per 250.000 $ sotto la domanda iniziale potrebbe essere sembrato un ottimo affare sulla carta, ma Pat sente che qualcosa non va. Le porte sbattono, il piano suona da solo e quando una donna dall'aspetto vecchio stile sembra librarsi fuori dalla finestra, Pat crede che stia impazzendo, o peggio.

"Sharon e io siamo entusiasti di poter raccontare i prossimi otto episodi della storia di Phelps, specialmente dopo il modo in cui abbiamo concluso la prima stagione", ha affermato il produttore esecutivo Jeff Astrof. “Personalmente, attendo con impazienza la pressione schiacciante di cercare di alzare ulteriormente l'asticella nella seconda stagione. Ma possiamo fare qualsiasi cosa".

Fonte: Variety