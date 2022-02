Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

"Io sto bene. Ho trovato la mia ispirazione".

Grande curiosità per il ritorno sul piccolo schermo di una delle attrici più celebri e amate del mondo dorato di Hollywood: Courteney Cox. L'attrice, regista e produttrice statunitense, dopo il successo di Friends, ritorna con un lavoro seriale, in parte commedia familiare in parte omaggio all’horror classico, intitolato Shining Vale e targato STARZ.

Trama e cast

Pat e Terry Phelps (Courtney Cox e Greg Kinnear) investono i risparmi di una vita per trasferirsi in una vecchia villa vittoriana a Shining Vale, nel Connecticut, nel tentativo ultimo di salvare il loro matrimonio. Patè un’ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull’emancipazione femminile intriso di droga e alcol. Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l’ultima volta che ha fatto sesso con suo marito e i figli adolescenti Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) non vogliono avere niente a che fare con lei. Nel frattempo Terry è troppo concentrato sul voltare pagina per notare che lei sta perdendo anche il controllo su se stessa. La famiglia Phelps scopre rapidamente perché gli agenti immobiliari erano così motivati a vendere la casa anche sottocosto e perché avessero tralasciando alcuni dettagli incluso un triplo omicidio-suicidio e una miriade di altre atrocità accadute nella casa. Ma né Terry né i due adolescenti sembrano notare che qualcosa non vada, solo Pat può vedere le cose muoversi e sentire rumori nella notte. Convinta di essere depressa o posseduta, è anche l’unica che vede lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi: Rosemary (Mira Sorvino).

Fanno parte del cast anche: Merrin Dungey, Dylan Gage, Judith Light e Sherilyn Fenn.

Produzione e curiosità

A gennaio del 2018, è stato annunciato che Showtime aveva iniziato lo sviluppo di un progetto dei Warner Bros. Television Studios con un impegno di produzione pilota. Jeff Astrof e Sharon Horgan di Catastrophe sono stati ingaggiati per scrivere e creare la serie TV Shining Vale, oltre a produrla insieme a Clelia Mountford.

L'episodio pilota è stato girato per tutto marzo 2021 a Los Angeles, mentre altri episodi sono stati girati a luglio 2021.

Nei mesi scorsi, proprio durante le riprese dello show, Courteney Cox ha fatto una sorpresa ad alcuni fan della sitcom che l'ha resa celebre, facendo da guida sul set di Friends, distante pochi metri dal luogo in cui stava lavorando alla nuova horror comedy.

Inoltre, Mira Sorvino, attrice che è stata a ventotto anni la meteora di cui si innamorarono pubblico e critica per la sua interpretazione da Oscar della querula prostituta di La dea dell’amore di Woody Allen, in una recente intervista, ha sottolineato:

"Dopo tanto tempo ho riscoperto il piacere di lavorare. Ero così felice di andare sul set di Shining Vale ogni giorno! Il creatore della serie, Jeffrey Astrof, mi ha fatto sentire, dopo tanto tempo, che la mia creatività era apprezzata. Gli dicevo: “Guarda che posso cantare e danzare” e lui inseriva una scena di ballo e una canzone per me. È un nuovo giorno e io sono eccitata di farne parte. Voglio guardare avanti, non indietro".

Data di uscita e trailer

Shining Vale sarà presentata in anteprima, con i primi due episodi, sulla piattaforma STARZPLAY il 6 marzo.